Wien erlebte eine der heißesten Sommernächte

Viele Wienerinnen und Wiener haben es sicher gemerkt: Die vergangene Nacht war eine der wärmsten Sommernächte seit Beginn der Aufzeichnungen. In der Wiener Innenstadt lag der Tiefstwert bei 26,9 Grad und auf der Hohen Warte bei 25,3 Grad, damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2015 an beiden Stationen eingestellt.

So warm war es zuletzt am Morgen des 23. Juli 2015, auch damals lag der Tiefstwert in der Innenstadt bei 26,9 Grad und auf der Hohen Warte bei 25,3 Grad.

Eine so genannte Tropennacht, also Tiefstwerte über 20 Grad, gab es in vielen Regionen Österreichs, etwa in Jenbach und Kufstein in Tirol, in Ober- und Niederösterreich, in weiten Teilen des Burgenlands sowie in der südlichen Steiermark.

Der gestrige Dienstag war bislang überhaupt der heißeste Tag des Jahres. Am heißesten wurde es mit 37,8 Grad im niederösterreichischen Haag, gefolgt von 37,4 Grad in Wieselburg und 37,1 Grad in Hohenau an der March. Die kommenden Tage geht es vor allem in der Ost- und Südhälfte extrem heiß weiter. Nach Norden und Westen zu werden die Gewitter hingegen allmählich häufiger, die Unwettergefahr steigt.

>> Hier geht's zum aktuellen Wetter auf kurier.at

In den kommenden Tagen geht die extreme Hitze weiter, vor allem in Niederösterreich, Wien, dem Burgenland, im Süden und Osten der Steiermark sowie in Kärnten legen die Temperaturen bis zum Freitag sogar noch ein wenig zu. Nach 34 bis 38 Grad am Mittwoch und Donnerstag, sind am Freitag sogar bis zu 39 Grad möglich. „Vereinzelt könnten, zumindest gerundet, aber sogar 40 Grad erreicht werden“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Am größten ist die Wahrscheinlichkeit dafür im östlichen Weinviertel sowie im Seewinkel im Burgenland.“ Regenschauer und Gewitter bleiben in diesen Regionen vorerst die große Ausnahme.

Anders hingegen von Vorarlberg bis ins Bergland der Obersteiermark sowie in Oberösterreich und im westlichen Niederösterreich. Dort geht es mit 28 bis 35 zwar ebenfalls sehr heiß weiter, man muss aber am Mittwoch und Donnerstag mit einigen, teils heftigen Gewittern rechnen. Dabei sind Unwetter mit Starkregen, großem Hagel und Sturmböen möglich! Erst am Freitag werden die Schauer und Gewitter tagsüber vorübergehend wieder weniger und mit bis zu 36 Grad wird es wieder eine Spur heißer.

Ein Ende der Hitzewelle zeichnet sich im Westen zum Sonntag bzw. in der Nacht zum Montag ab, ganz im Osten hingegen erst zum Dienstag hin.