Erfolgsrezept mit Schneck

Die Schnecke als das Nahrungsmittel der Zukunft – laut Gugumuck vollkommen einleuchtend, denn: "Sie ist gesünder, nachhaltiger und ethischer als andere Fleischsorten". Nicht umsonst zählte das proteinreiche Schneckenfleisch zu den ersten Nahrungsquellen der Menschheit: Die Urmenschen, so Gugumuck, hätten bereits gewusst, was gut ist. "Der geringe Bedarf an Futtermittel und Anbaufläche macht sie überhaupt zum ethischen Spitzenreiter", sagt der Schneckenzüchter. Auch die Medizin scheint ihm Recht zu geben: In Ernährungsratgebern wird das Tierchen derzeit als gesunde Fleischalternative wiederentdeckt.