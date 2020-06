Herrenloser Luxuswagen gibt Anrainern Rätsel auf

Je komplizierter die Bemühungen werden, das Auto wegzuschaffen, desto abenteuerlicher werden auch die Theorien darüber: „Ich würde gerne wissen, was im Kofferraum ist. Vielleicht gab es ja sogar ein Verbrechen. Es ist ja nicht normal, so ein Auto einfach zu vergessen“, sorgt sich Gabriele Kopp. Langsam gehen den engagierten Anrainern aber die Ideen aus, wie man Bewegung in die Sache bringen könnte. Und so lange steht der Phaeton eben weiter in Döbling und steht und steht und steht.