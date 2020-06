Demos sind schlecht fürs Geschäft

Mehr Rücksicht auf Betriebe? Derartige Rufe der Wirtschaft verhallten bisher ungehört. Auch ein aktuelles Höchstgerichtsurteil verschärft die Lage. Denn die Richter befanden, dass in der Regel jede Veranstaltung an jedem beliebigen Ort von der Behörde zu genehmigen ist. Um den Schwung in dieser Diskussion zu erhalten, fordert nun Pellet, dass auch Demo-Organisatoren eine Kaution hinterlegen sollten. Nach einem realistischen Lösungsansatz klingt das derzeit aber nicht.

Einen Lichtblick gibt es. Nach der friedlich verlaufenen Kundgebung rund um das "Fest der Freiheit" gab es Lob von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner an die Demonstranten. Für die Innenministerin geht es dabei nicht nur um eine Sicherheitsfrage. Je gefährlicher die Lage eingeschätzt wird, umso mehr Beamte muss die Wiener Polizei einsetzen. 2014 könnte so zum teuersten Jahr werden. Bis Anfang Juni kosteten die Polizeieinsätze bei Demos in Wien drei Millionen Euro. Das sind um 300.000 Euro mehr als für alle Demo-Einsätze 2013.