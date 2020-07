Cobra-Einsatz nach Morddrohung

Ein 51-jähriger Mann ist am Mittwoch in Wien-Währing von der Cobra festgenommen worden, nachdem er seiner Lebensgefährtin per SMS mit dem Tod gedroht hatte. Gegen 13 Uhr erstattete die Frau in der Polizeiinspektion Taubstummengasse Anzeige. Der Mann hatte sie zuvor schon mehrmals per Telefon bedroht. Er behauptete, eine Schusswaffe zu besitzen, woraufhin die Sondereinheit zum Einsatz kam.

Die Cobra-Beamten begaben sich zu der Wohnadresse in einem Mehrparteienhaus und forderten den 51-Jährigen auf, die Türe freiwillig zu öffnen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Mann habe bei Alkoholisierung schon öfters seiner Frau gedroht. Aufgrund des psychischen Zustands des 51-Jährigen wurde der Festgenommene dem Amtsarzt vorgeführt und anschließend in ein Spital eingeliefert. Eine Schusswaffe wurde in der Wohnung übrigens nicht gefunden, ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.