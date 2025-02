Semesterbeginn in Wien: „Lehrermangel wird uns begleiten“

Der Lehrermangel: Er ist seit Jahren in ganz Österreich, aber speziell auch in Wien ein großes Thema. Am Montag beginnt das neue Semester – doch werden in Wien genügend Lehrer verfügbar sein?

Die Antwort darauf fällt unterschiedlich aus: Die Gewerkschaft spricht von Personalnotstand – die Bildungsdirektion beschwichtigt. Eine Spurensuche, wie die Situation aktuell aussieht. „In jeder Klasse wird ein klassenführender Lehrer stehen“, betonte der Wiener interimistische Bildungsdirektor Arno Langmeier noch zum Schulstart im September. Er hat das Amt mittlerweile an Elisabeth Fuchs übergeben. Im November des aktuellen Schuljahres waren 1,5 Prozent der Lehrstellen unbesetzt, hieß es aus dem Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Zu jener Zeit waren 271 Stellen ausgeschrieben; einige davon umfassten nur wenige Stunden.

Offene Stellen im Pflichtschulbereich Im Jänner, also am Ende des ersten Semesters, sah die Situation ähnlich aus: Im Pflichtschulbereich sind rund 380 Stellen ausgeschrieben, berichtete die Wiener Bildungsdirektion auf KURIER-Nachfrage. „Diese sind allerdings nicht alle sofort zu besetzten, ein Teil wird erst im Laufe des zweiten Semesters frei“, erklärt eine Sprecherin. Man sei um einen „möglichst nahtlosen Übergang“ bemüht, weshalb bereits jetzt Nachfolger gesucht werden.

Bundesschulen sind besetzt Im Bereich der Bundesschulen ist die Suche hingegen überschaubar: Nur rund 15 Stellen sind im Bereich der AHS und BMHS aktuell offen. Für mögliche Interessenten gibt es aber einen Haken: Bei einer Suche nach offenen Stellen im Bereich „Weiterführende höhere Schulen AHS/BMHS“ schien beim KURIER-Versuch jedoch gar keine offene Stelle auf. Das sei laut Bildungsdirektion schnell erklärbar, denn „die Stellen werden aus heutiger Sicht durch Personen, die aus der Karenz zurückkommen, abgedeckt“. Zudem sei die Aufstockung von Stunden anderer Lehrkräfte durchaus möglich. Dies sei der Grund, warum die Stellen im Portal nicht aufscheinen. Monatliche Bewerbungsfenster, abseits vom Hauptbewerbungszeitraum, wurden von der Bildungsdirektion eingerichtet.

Trotz hoher Fluktuation seien Medienberichte, dass viele Lehrkräfte gekündigt hätten, nicht richtig, betonte Langmeier noch im September: „Das ist so nicht möglich, zu sagen, da es verschiedene Gründe wie Pensionierungen oder Schwangerschaften gibt.“

Personalnotstand abseits der Zahlen Anders sieht das Thomas Krebs von der Wiener Lehrergewerkschaft: „Die Zahlen allein sagen nichts über den Personalnotstand. Wir sind notorisch unterbesetzt.“ Der Grund sei eben jene hohe Fluktuation, die Langmeier bloß auf Karenz und Pensionierungen zurückführte. „Wir sehen häufig, dass qualifizierte Kollegen den Dienst in Wien aufgeben, sich nach Stellen in den umliegenden Bundesländern umsehen oder sich umorientieren“, so Krebs.

Wo es Bedarf gibt Besonders hoher Bedarf herrsche laut Krebs bei qualifizierten Primarpädagogen in Volksschulen sowie bei einzelnen Sparten in der Sonderpädagogik. In der Mittelschule und in polytechnischen Schulen hingegen seien Mathematik, Bewegung und Sport für Mädchen sowie Musik schwer nachzubesetzen, sagt Krebs. „Es rächt sich nun alles Mögliche, das früher als Reform gesetzt wurde.“ Starten wir also mit Lehrermangel ins neue Semester? „Ja – und der Lehrermangel wird uns dauerhaft begleiten.“