Wien auf dem Weg zur Digitalisierungshauptstadt Europas

Digitale Welt

Ein weiteres Großprojekt hat die Stadt Wien im Jahr 2018 abgeschlossen: „ Wien gibt Raum“ - die Digitalisierung der ganzen Stadt. Dabei wurde eine genaue und dreidimensionale digitale Version der Stadt Wien entwickelt, um vor allem im Bereich der Verwaltung Neues zu ermöglichen.

So sollen etwa Prozesse innerhalb der Verwaltung schneller durchgeführt werden und weite Beamtenwege erspart bleiben. Eines der ersten Anwendungsbeispiele ist die Schanigartenbewilligung. Genehmigungen für Änderungen von Schanigärten sollen dabei zukünftig einfach mit dem Smartphone abgewickelt werden.

Treuer Begleiter

Ein weiteres Großprojekt ist die neue Webseite und App mein.wien. Als digitaler Service solle dieser Dreh- und Angelpunkt für die Einwohner werden, um Behördenwege einfach und schnell zu gestalten. Ein Parkpickerl kann bereits online in kurzen und schnellen Schritten beantragt werden.

In der App bietet außerdem die Anwendung „Mein Grätzl“ ein Infopaket für die Bürger. Das Prinzip ist einfach: Man gibt an, wo man sich gerade befindet. Im Umkreis von 500 Metern wird dann auf der „Grätzlmap“ in kurzen Meldungen angezeigt, was sich in der Umgebung tut und was es Neues gibt:

Kulturelle Veranstaltungen, Änderungen von Verkehrssituationen, neue Fahrradabstellanlagen. So soll mein.wien zu einem alltäglichen Wegbegleiter der Wiener werden.