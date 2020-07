Wie man an das Ticket für den Kinosommer kommt

Spontan nach Feierabend ins Open-Air-Kino? Einfach, weil das Wetter passt? Das kann sich im heurigen Corona-Sommer als Spießrutenlauf erweisen. Denn die Sitzplätze mussten reduziert werden, Abendkassen gibt es keine. Was also tun? Der KURIER hat sich angesehen, wie man an die begehrten Karten der größten Events kommt.