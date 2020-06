Westausfahrt: Nur kleine Arbeiten im Wahljahr

Die Großsanierung der Wiener Westeinfahrt hat im Vorjahr für zahlreiche Staus und harsche Kritik am Baustellenmanagement der Stadt gesorgt. Heuer ist die Westausfahrt an der Reihe. Autofahrer sollen diesmal aber großteils verschont bleiben - immerhin ist heuer ein Wahljahr. Denn 2015 stehen nur kleine Arbeiten an. Den größeren Brocken inklusive Behinderungen hebt man sich für 2016 auf.

Man habe in den vergangenen Monaten eine Reihe von Untersuchungen an der vielfrequentierten Ausfallstraße durchgeführt, sagt Wiens neuer Baustellenkoordinator Peter Lenz. Dabei habe sich herausgestellt, dass „nicht wahnsinnig viele Sachen“ repariert werden müssten - nicht zuletzt deshalb, da schon in den vergangenen Jahren immer wieder Teilsanierungen stattgefunden hätten.

Somit hat man sich für das heurige Jahr lediglich die Behebung einzelner Asphaltschäden etwa bei der Hütteldorfer Brücke vorgenommen. Das könne in der Nacht erledigt werden, womit Autofahrer ein der Westeinfahrt ähnliches Szenario erspart bleiben soll. Die Arbeiten finden zudem nicht im Sommer, sondern im Herbst statt, kündigt Lenz an.