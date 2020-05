Werden in Wien Wohnungen knapp?

Zu rasch hätte alles gehen müssen. "Die Wohnbauträger waren mit der Situation wohl ebenso überfordert wie die Liegenschaftsverwaltung der Stadt", glaubt der Unternehmer. Er geht davon aus, dass durch den Call bestenfalls 3500 Wohnungen entstehen werden. "Die meisten davon in der Seestadt Aspern." Das österreichische Siedlungswerk hätte wiederum gerne 1500 Wohnungen errichtet. "Es dürften weniger werden", sagt Vorstand Wolfgang Wahlmüller. "Wir rechnen mit 700 bis 900."



Im Büro Ludwigs hält man sich noch bedeckt. Deutlich dementiert wird nur, dass eine Wohnungsknappheit droht. "Das wird nicht passieren. 8500 Wohnungen sind derzeit in Bau. 7700 weitere werden in Kürze in Angriff genommen", sagt eine Sprecherin.



Und der Call? "Die Verhandlungen verlaufen positiv." Ende des Monats sollen konkretere Zahlen vorliegen. Einmal mehr wird auf das Konsortium bestehend aus Erste Bank, Sozialbau und Vienna Insurance Group verwiesen, das 3000 Wohneinheiten realisieren möchte.



Aber auch hier scheinen Wunsch und Wirklichkeit weiter auseinanderzuliegen. "Am Ende des Tages werden es wohl 2000 Wohnungen sein", sagt Herbert Ludl von der Sozialbau. Das Ziel von 7500 Wohnungen dürfte also schwer umsetzbar sein. Ludl sieht das pragmatisch: "Auch 3000 neue Wohnungen wären ja schon ein Erfolg."