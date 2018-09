Wer wird der neue Kasperl?

Kasperl und Pezi müssen nicht in Pension gehen: Der Fortbestand des Puppentheaters in der Wiener Urania ist gesichert. Direktor Manfred Müller kündigte nach seinem erfolgreichen Hilfeschrei wegen mangelnder Nachfolgekandidaten an, sich für einen neuen "Verbündeten" entschieden zu haben. Wer die Bühne übernimmt, wird heute Mittag im Rahmen einer Pressekonferenz in der Wiener Urania verraten werden.

"Die Angebotslegung endete mit 14. September und nach sorgfältiger Prüfung bin ich zu einem Ergebnis gekommen", ließ Müller die Kasperl-Fangemeinde zuletzt wissen: "Alle Bieter konnten glaubhaft und überzeugend darlegen, dass ihr Herz für Kasperl und Pezi schlägt und sie die Kasperl- und Pezi-Puppentheatertradition weiter leben lassen wollen."

Bei dem Pressetermin wird der neue Eigentümer persönlich anwesend sein - genauso wie die beliebten Handpuppen.