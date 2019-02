Wenn Lokale zur Sehenswürdigkeit werden

Ein Cafe für das Museum

Die eine Seite fast prunkvoll mit ihrem dunklen Grün und den goldenen Bilderrahmen an der Wand. Die andere fast etwas „shabby“, wie man dazu jetzt sagt: Die Tapete abgekratzt und die Wand nur so versiegelt. Daran hängt ein Porträt (natürlich in goldenem Rahmen) von Johann Lucas von Hildebrandt, dem Baumeister des Gartenpalais Schönborn in der Josefstadt, der auf die andere, die prunkvolle Wand blickt – oder auf die Kuchenvitrine, je nachdem wie man das sehen möchte. Seit 8. Jänner ist im Volkskundemuseum im Gartenpalais Schönborn ein Cafe beheimatet – das Cafe Hildebrandt.