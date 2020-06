Wenn das Zuhause mitten am Weg liegt

Das "Addicted to Rock" ist nicht das einzige Lokal in dem Grätzel, das mehrere Geschäftsideen auf einer Verkaufsfläche vereint. Ein Häuserblock stadtauswärts, in der Rahlgasse, befindet sich das Topkino; gemütliches Restaurant und Independent-Kino in einem. Hier stammen die Vitrinen vom Flohmarkt und das Rennrad hängt von der Decke. Für Nachteulen gibt es Toast und Pitabrote auch noch nach 23.30 Uhr. Und das Frühstück – wie etwas das " London Bridge" mit Speck, Bohnen und gebratener Tomate" – wird am Wochenende bis 15 Uhr serviert. Weiterer Pluspunkt: Getränke aus dem Restaurant dürfen auch mit ins Kino genommen werden.

Noch ein Stückchen weiter stadtauswärts, in der Gumpendorfer Straße 10, wartet als Nächstes das Phil mit einem Kombinations-Shop auf. Hier gibt es Melange (aus der 44 Jahre alten Espressomaschine), Frühstücksei oder Weißen Spritzer, dazu können Bücher und CDs gekauft werden. Hin und wieder können Gäste des phil die Literaten oder Musiker bei Lesungen oder Live-Auftritten sogar persönlich antreffen. So tritt etwa "5/8erl in Ehr’n" am ersten Adventmontag auf; zwei Tage vor Weihnachten spielt "Der Nino aus Wien".

Einige Lokale beschränken sich aber doch noch "lediglich" auf das Kulinarische. Wie das Asia-Restaurant "Ra’mien" mit rot-grauer Nudelbar. Empfehlenswert: die traditionelle, vietnamesische Reisbandnudelsuppe "Pho". Für Freunde der typisch wienerischen Küche befindet sich ein paar Türen weiter das Café Sperl.

Wer sich zu späterer Stunde auf das Flüssige verlegen möchte, dem sei die Cocktailbar "If dogs run free" ans Herz gelegt. Das Lokal, das nach einem Lied von Bob Dylan benannt ist, besticht schon beim Eintritt durch einer der auffälligsten Deckenarchitekturen der Stadt. Wem Ambiente alleine nicht genug ist, den ködert die Bar mit einem "Queen Mum" (Gin Tonic mit Hendrik’s, Gurke und Pfeffer) oder einem Chrysanthemum (mit einem Spritzer Absinth).