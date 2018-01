Nach einem Wasserrohrgebrechen ist seit Montag, etwa 8.00 Uhr, die Spitalgasse zwischen Währinger Straße und Lazarettgasse in Wien-Währing gesperrt. Die Sanierungsarbeiten dürften bis in die späten Abendstunden dauern. In der Spitalgasse kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Stau reichte bis in die Alserbachstraße zurück. Der ÖAMTC empfiehlt großräumiges Ausweichen.

Der Rohbruch wirkte sich auch auf den öffentlichen Verkehr aus: Die Straßenbahn der Linie 5 verkehrte nur zwischen Westbahnhof und Blindengasse (Kurzführung zur U-Bahn-Station Josefstädter Straße) bzw. Praterstern und Franz-Josefs-Bahnhof (Kurzführung zur Augasse). Die Linie 33 fuhr nur zwischen Friedrich-Engels-Platz und Augasse, teilten die Wiener Linien mit.