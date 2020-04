Warum die Maskenpflicht umstritten und schlecht geplant ist

Die Frage, die dem Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei der jüngsten Pressekonferenz gestellt wurde, war eigentlich ganz einfach: Was halten Sie von der Schutzmaskenpflicht in Supermärkten? Franz Allerberger verließ daraufhin den Raum. Auch das ist eine Antwort. Unter den Experten gibt es nicht wenige, die meinen, dass eine Maskenpflicht in der aktuellen Form wenig bringt. Selbst die Weltgesundheitsorganisation warnt. Manche behaupten gar, der ab Montag verpflichtende Mundschutz sei eine Virenschleuder.

Wer recht hat, ist für Laien wie Politiker nicht zu ermitteln. Die heimischen Experten, die die Regierung beraten, sollen aber durchaus skeptisch sein, hört man. Außerdem sinken die Infektionsraten in Österreich derzeit massiv. Die Maskenpflicht sei überflüssig, meinen nicht wenige, auch in den betroffenen Ministerien. Sie sehen die Pflicht eher als politisches Mittel, um mit ihrer Hilfe Maßnahmen ver- und entschärfen zu können, ohne an der Ausgangssperre zu rütteln.

Der KURIER hat die Gründe, warum die Maskenpflicht skeptisch zu betrachten ist: