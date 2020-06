Warme Wohnung statt kaltem Kellerabteil

Kälte und Stimmengewirr kommen Georg Slawik entgegen, als er in den Keller hinabsteigt. Er öffnet die Tür. Dahinter sitzen zwei Kinder über ihre Hausübungen gebeugt. Um sich vor der Kälte zu schützen, sind sie in Anorak und Handschuhe gepackt. Daneben ihre hochschwangere Mutter. Das Bild hat sich in Georg Slawiks Kopf eingeprägt, auch wenn die drei mittlerweile in einer richtigen Wohnung untergebracht sind. Seit 17 Jahren hilft Slawiks Verein "Immo Humana" schwangeren und alleinerziehenden Frauen in Wohnungsnot. 620 Müttern und etwa 1320 Kindern wurden bis dato unterstützt.

Eine dieser Mütter ist Rano Zavudinova. 2001 musste die Künstlerin mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern aus der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan fliehen. Sie schlugen sich bis nach Österreich durch. Aber als Zavudinova erkrankte, verließ ihr Mann sie. Ihr letzter Anker: Ihre Mutter im fernen Kirgistan. Also pilgerte sie mit ihren Kindern dorthin. Doch dann starb ihre Mutter. Was nun? Zurück nach Wien.

Dort wurde die Wohnungssuche zur Odyssee. Geld für eine Kaution hatte Zavudinova keines. Auch die zwei Jahre, die man in Wien gemeldet sein muss, um Anspruch auf eine Gemeindewohnung zu haben, konnte sie nicht vorweisen. Hilflos und verzweifelt schleppte Rano Zavudinova sich und ihre Kinder durch die Stadt. Bis sie Georg Slawik kennenlernte und er ihr zu einer Wohnung in der Klosterneuburger Straße verhalf.