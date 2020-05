Erstaunen über Guerilla-Methoden einer Gratis-Zeitung

Große Verwunderung herrschte am Dienstag in den Parteizentralen der Bundeshauptstadt. In der Nacht war ein Großteil ihrer Wahlplakatständer mit der Werbung der Gratis-Zeitung Heute überklebt worden. Und das, ohne die Eigentümer der Dreiecksständer vorab zu fragen oder zu informieren. „Wir haben das selbst eben erst entdeckt“, sagte SP-Wien-Sprecherin Claudia Nekvasil. Man werde die betroffenen Dreiecksständer aber so schnell wie möglich entfernen und das Gespräch mit den Verantwortlichen der Zeitung suchen.

Ähnlich äußern sich ÖVP und Grüne. „Das ist ohne unser Wissen erfolgt, wir werden mit der Zeitung darüber reden“, sagt VP-Landesgeschäftsführer Alfred Hoch. „Auch wir werden uns das genau ansehen“, erklärt Georg Prack, Landessprecher der Wiener Grünen. Ob man sich rechtliche Schritte überlege, wisse man noch nicht. Neos und FPÖ wollten sich nicht äußern.