Vorzeigekindergarten droht das Aus

Doch wieso richtet sich ausgerechnet eine linke ÖH-Exekutive gegen einen Kindergarten, in dem sich progressive Väter ein Mal in der Woche zum Kochdienst verpflichten lassen und wo fortschrittliche Mütter nicht nur Windeln sondern auch Glühbirnen wechseln? „Die Situation ist sehr heikel“, gibt selbst Kübra Atasoy zu. Doch die Chefin der ÖH-Exekutive an der Hauptuni Wien stößt sich an der Platzvergabe im Kindergarten. „Da kommen längst nicht mehr nur Studierende zum Zug. Das widerspricht der Grundidee. Seit vier Jahren weisen wir darauf hin.“

Dass zwei Drittel der Eltern, die ihr Kind im Hort abgeben, noch studieren, will Atasoy so nicht akzeptieren. Und auch, dass der Kindergarten-Vorstand eigens bereits erteilte Platzzusagen für das laufende Jahr wieder aufhob, um sie im Sinne der ÖH neu zu vergeben, kommt für Atasoy „zu spät“. Die „Vertrauensbasis“ fehle. Wie der Verein das Vertrauen wieder zurückgewinnen könne, wird jedoch nicht verraten.