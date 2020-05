Vorsicht beim Parken im Schnee

Doch die Kontrollore kämpfen mit Problemen: Wenn die Autos zugeschneit sind, können sie nicht sehen, ob ein Parkpickerl auf der Scheibe oder ein Kurzparkschein im Auto ist. „Wir dürfen das Fahrzeug gar nicht angreifen und den Schnee wegkehren“, erklärt Parkraumwächter Markus F. in Wien-Mariahilf. Er schreibt in diesem Fall das Kennzeichen des Fahrzeugs auf. In der Zentrale wird dann überprüft, ob das Auto ein Parkpickerl oder der Halter einen Handy-Parkschein angefordert hat. Sonst droht eine Anzeige.

Was am Computer allerdings nicht sichtbar ist, ist der händisch ausgefüllte Kurzparkschein. „Der Lenker ist verpflichtet, die Scheibe freizumachen, zumindest die Stelle, an der der Parkschein liegt“, erklärt Wolfgang Schererbauer, Chef der Parkraumüberwachungsgruppe. Ist der Parkschein durch Schnee verdeckt, wird es im Nach­hinein schwer nachzuweisen sein, dass man einen hatte. „Zur Not kann man Einspruch einlegen“, sagt Schererbauer. „Der sicherste Tipp wäre hier ein Handy-Parkschein“, rät ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer.