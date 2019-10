"Von Blicken provoziert": Prozess um Eisenstangen-Attacken

Am Straflandesgericht muss sich am Dienstag ein inzwischen 42-jähriger Mann wegen zweifachen Mordversuchs verantworten, der Ende Dezember 2018 zwei Frauen mit einer Eisenstange bzw. einem Maurerhammer attackiert haben soll. Dass die beiden überlebt haben, grenzt an ein Wunder. Dem schwer Vorbestraften droht lebenslange Haft und die Unterbringung im Maßnahmenvollzug.