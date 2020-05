Von billiger Randlage zur teuren Ruhelage

Manche davon beweisen die Kreativität einiger Vermieter: Liegt etwa die Wohnung in einer entlegenen Gegend, wird dann gerne auf den Abschlag wegen schlechter Verkehrsanbindung vergessen, dafür aber ein Zuschlag für Ruhelage verrechnet. Auch wenn in der Nähe eine U-Bahn gebaut wird, ziehen die Mieten oft sehr rasch an, obwohl der Vermieter für diese Maßnahme keinen Beitrag geleistet hat.