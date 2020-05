Villen-Bande verriet sich über Funk

Zuvor hatten aufmerksame Nachbarn bereits im 17. Bezirk ein auffälliges Fahrzeug fotografiert und den Behörden gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt raubte das Trio bereits 21 Villen aus. „Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Es wurde gestohlen was gerade greifbar war. Darunter Laptops, Handys, Flat-Screens, Bargeld, Schmuck, Sparbücher, Musikinstrumente und Kunstgegenstände“, erklärte Oberst Georg Rabensteiner vom Landeskriminalamt West.

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner nutzte den Fahndungserfolg, die Nachbarschaftshilfe zu betonen: „Dank des fotografierten Fahrzeuges gab es eine Spur zu den Tätern. In kriminalistischer Kleinarbeit konnte das Einbrechertrio schließlich ausgeforscht werden.“

Selbst erfahrene Kriminalisten wie Chefinspektor Manfred Winkler staunten über das Ausmaß der Beute: „Wir stellten 1200 Beutestücke sicher. Sie füllten einen 7,5-Tonnen-Laster.“ Darunter war auch eine wertvolle, 150 bis 200 Jahre alte Geige.

Pkw umstellt Ende November konnte das kriminelle Trio in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring festgenommen werden. Dabei umstellten Cobra-Einheiten den Pkw. Denn die Bande galt als gefährlich und gänzlich unberechenbar.

Der Haupttäter ist durch Kellerfenster und Terrassentüren in die Villen eingestiegen. Bevor das Trio auf Beutezug ging wurden die Objekte jeweils an Vormittagen beobachtet. Dabei fiel auch das Täterfahrzeug auf. Der tatsächliche Bruch ging dann in der Dämmerung über die Bühne. Bei den Einvernahmen zeigten sich die Täter schweigsam, sie werden auf weitere Straftaten überprüft.