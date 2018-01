Video: LKW fahren durch Rettungsgasse

Schon am Donnerstag postete LKW-Fahrer Adam Bumper ein Video auf Facebook, auf dem zu sehen ist, wie Fahrzeuge während eines Staus mitten durch die Rettungsgasse fahren, um nicht warten zu müssen. Bisher wurde das Video mehr als 23.000 Mal geteilt. Wo das Video genau aufgenommen wurde, geht nicht daraus hervor. Klar ist, dass die zu erkennenden Rettungsgassen-Sünder österreichische Kennzeichen haben.

Bumper selbst meint: "Das zum Thema Rettungsgasse. Schaut euch das an. Der Reihe nach kommen sie hier durch. So liebe Exekutive: Jetzt ist die Rettungsgasse zu. Dank ein paar super-intelligenter Trucker. Bravo. Aber nicht nur die Trucker sind deppert, auch die Autofahrer." Und weiter: "Wir bilden eine Rettungsgasse und die machen sie zu. So eine Frechheit.“

Auch im Kommentarfeld herrschte Empörung über die Lenker. "Der Affe war noch intelligenter", meinte ein User.

Zum Video und den Kommentaren geht es hier.