Versuchter Raub in Wiener Straßenbahn: Die Polizei sucht diesen Verdächtigen

Die Wiener Polizei sucht aktuell nach einem 16-jährigen Verdächtigen, der am 26. Februar in der Straßenbahnlinie 71 in der Simmeringer Hauptstraße versucht haben soll, ein Handy zu rauben. Der Verdächtige soll einem anderen Fahrgast Gewalt angedroht haben, sollte er ihm das Mobiltelefon nicht aushändigen.

Dem Opfer gelang es allerdings, in der Station Fickeysstraße die Bim zu verlassen und ohne Verletzungen zu flüchten. Die Wiener Polizei startete nach dem Vorfall eine Fahndung, diese verlief aber ohne Erfolg.

Nun hat die Wiener Polizei Fotos des Verdächtigen veröffentlicht und ersucht Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57210 od. 57800 erbeten.

