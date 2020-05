Verstümmelte Leiche in Wien gefunden

Die ständigen Streitereien zwischen Xarah (36) und Harald Kollenz (56) waren polizeibekannt. Montagnacht, kurz nach 23 Uhr eskalierte die Situation in der gemeinsamen Wohnung in der Sonnleithnergasse in Wien-Favoriten.

Die aus Ghana stammende Frau dürfte ihren zuckerkranken Ehemann mit einem spitzen Gegenstand erschlagen haben. Zum Tatzeitpunkt lag der Mann im Bett. „Das Opfer weist Stich- und Schlagverletzungen am gesamten Körper auf. Die Tatwaffe fehlt aber noch“, bestätigte Polizeisprecher Roman Hahslinger.

Danach soll die sie den leblosen Körper ihres Mannes mit einem Messer zerstückelt und einen Unterschenkel abgetrennt haben. Beim Versuch, den zweiten Unterschenkel zu amputieren, dürfte die Frau der Mut verlassen haben. Sie stülpte die Matratze über die verunstaltete Leiche und zündete die Wohnung an. Danach flüchtete sie aus dem Haus.

Zwei Stunden später wurde die mutmaßliche Mörderin – völlig verwirrt – in Wien-Simmering aufgegriffen. Die Frau war nur mit einem Slip und einer um den Hals geschlungenen Jogginghose bekleidet. Ein Autolenker stoppte, half mit einer Decke und alarmierte die Polizei. Noch im Spital konnte ihre Identität festgestellt werden. Xarah Kollenz wurde daraufhin als mögliche Täterin festgenommen.