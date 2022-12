Verpfändete Weihnachtsgeschenke

Die im Oktober gestartete

Dorotheum-Pfand-App werde sehr gut angenommen, berichtet Michael Holubowsky, Bereichsleiter Pfand im

Wiener Dorotheum. Vor allem Fristverlängerungen seien nun bequem per App möglich. In Wien bietet das Dorotheum nun auch die Möglichkeit, Schmuck, Uhren, Goldmünzen oder technische Geräte vom Fahrradkurier gratis abholen zu lassen. 90 Prozent der Wertgegenstände werden im Dorotheum wieder ausgelöst. Anders als Cashy legt das traditionsreiche Auktionshaus den Fokus weniger auf Technik, sondern mehr auf Schmuck, Uhren und Edelmetallen. Die Klientel ist daher etwas älter. Das Pfandleih-Geschäft laufe gut, so Holubowsky. „Wir erwarten eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Newcomer Cashy beschäftigt aktuell 25 Mitarbeitende und expandiert. Vor Kurzem erfolgte der Markteintritt in Deutschland, dem größten Pfandkredit-Markt in Europa. Das erste Pfandleihhaus sperrte in München auf. Wann das Pfandleihgeschäft für die Gründer profitabel sein wird, vermag Scheucher noch nicht zu terminisieren. Für 2023 ist die nächste Finanzierungsrunde geplant. Neben den Firmengründern sind auch Paysafecard-Gründer Michael Müller und Alex Schütz, Gründer und CEO der C-Quadrat Investment Group an Cashy beteiligt.

Kritik, aus der Finanznot junger Menschen Profit zu schlagen, lässt Scheucher nicht gelten. „Die Konsumenten haften bei uns nur mit ihrem Gegenstand. Die Konsequenzen sind daher wesentlich geringer als bei einem Bankkredit.“ Bei finanziellen Engpässen einfach wegzuschauen und die Menschen alleine lassen sei auch keine Option, meint er.