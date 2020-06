Verkäufer fasste Handtaschendieb

„Ich hatte natürlich Angst. Ich habe ja nicht gewusst, ob der Mann bewaffnet ist. Aber in diesem Moment musste ich einfach handeln“, sagt Yusuf K. Der Billa-Verkäufer aus Wien hatte am Montag einem Handtaschendieb die Pläne durchkreuzt. Er verfolgte den Mann nach einem Coup und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Für Yusuf K. begann der Montag als ganz normaler Arbeitstag. Gegen 12.20 Uhr schlichtete er auf dem Warenträger vor der Eingangstür des Supermarkts in Döbling die Wassermelonen.

„Plötzlich ist ein Mann aus der Richtung Krottenbachstraße an mir vorbeigerannt“, erzählt der 30-Jährige. „Danach habe ich gehört, wie mehrere Menschen geschrien haben: ,Halten sie ihn auf!‘“

40-Meter-LaufDer Hobby-Fussballer überlegte nicht lange und nahm die Verfolgung des Mannes auf. Yusuf K. war bald klar, warum er den Mann verfolgen sollte: „Ich sah die Handtasche in seiner Hand“, schildert der Verkäufer. Nach etwa 40 Metern war die Verfolgungsjagd bereits zu Ende. „Ich habe den Mann bei der nächsten Kreuzung eingeholt, habe ihm erst die Tasche aus der Hand entrissen und hielt ihn dann an der Hand fest“, sagt der gebürtige Türke.

Danach brachte der Verkäufer den gescheiterten Dieb samt der Handtasche wieder zum Supermarkt zurück. „Er hat die ganze Zeit versucht, sich zu befreien und mir zu erklären, dass er die Handtasche nur gefunden hat“, erzählt K.

Vor der Filiale versammelten sich bereits mehrere Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten. Von ihnen erfuhr der couragierte Verkäufer, was vorgefallen war: Denis K. habe kurz zuvor in der Krottenbachstraße einer 62-jährigen Dame ihre Handtasche entrissen.

Wie sich herausstellte, ist die Dame eine Stammkundin in der besagten Billa-Filiale. „Sie war bereits da und hat sich bedankt“, sagt der 30-Jährige mit einem Lächeln.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Dieb fest. Der 25-Jährige war geständig und befindet sich mittlerweile in Haft.