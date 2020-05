Verfassungsrichter lassen Leonesa abblitzen

Der Brief des Verfassungsgerichtshofs ging Freitagmittag ein. Ein Brief, in den die Familie Mujaj all ihre Hoffnungen gesetzt hatte. „Doch die Antwort fiel negativ aus“, sagt Rechtsanwalt Andreas Lepschi. „Die Höchstrichter haben unsere Beschwerde abgelehnt.“ Der zwölfjährigen Leonesa und ihren beiden Eltern droht nun weiter eine Abschiebung in den Kosovo. „Als ich das hörte, musste ich weinen“, sagt das Mädchen.

Wie berichtet, befanden die Richter des Asylgerichtshofs, dass dem Mädchen, das seit 2007 in Wien lebt, „kein substanzielles Integrationsbestreben“ nachgewiesen werden könne. Das Urteil überraschte. Die Eltern haben Jobangebote und Leonesa ist Klassenbeste in Deutsch. Nun ist die Aufregung groß. Nicht nur Caritas-Chef Michael Landau macht sich für die Familie stark, auch der Verein „Wirtschaft für Integration“ mit Schirmherr Christian Konrad und Obmann Georg Kraft-Kinz setzt sich für Leonesa ein.

„Der Fall ist bedauerlich“, sagt Lepschi. „Würde das neue Fremdenrecht schon jetzt und nicht erst 2014 gelten, hätte die Familie bessere Karten.“ Immerhin hat die Regierung beschlossen, dass von einer Ausweisung bedrohte Flüchtlinge künftig unter Umständen schon nach fünf Jahren einen Antrag auf „Aufenthalt aus besonders berücksichtigenswerten Gründen“ stellen können. „Die Kriterien würden hier zutreffen“, glaubt Lepschi.

Hoffnungsschimmer Leonesas Eltern könnten nun noch einen Antrag auf humanitäres Bleiberecht stellen. Dann müssten Beamte der Stadt Wien entscheiden, ob Leonesa bleiben darf. „Wir prüfen diese Option gerade“, sagt Lepschi.