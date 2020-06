Verdächtiger biss Polizisten in Finger

Bereits am 4. Dezember ist es in Wien-Alsergrund in der U-Bahnstation Währinger Straße zu einer Festnahme gekommen, bei der ein Polizist schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, hatte der Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gemeinsam mit einem anderen Beamten gegen 19 Uhr zwei Männer beim Handel mit Kokain beobachtet. Als die Polizisten die beiden mutmaßlichen Dealer (27, 45) festnehmen wollten, biss der 45-jährige Nigerianer zu. Er verletzte einen Beamten am kleinen Finger der linken Hand so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wird mehrere Monate dienstunfähig sein, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Bei den beiden Festgenommenen wurden sieben Baggys mit Kokain sichergestellt.