Van der Bellen wird Wiener Gemeinderat

Seine Beliebtheit wurde ihm am Ende zum Verhängnis. 11.952 Vorzugsstimmen heimste der einstige Boss der Bundesgrünen bei den Wiener Wahlen 2010 ein. Die Überraschung war groß, am größten wohl für Alexander Van der Bellen selbst. Sein Versprechen damals: "Wenn es Rot-Grün gibt, übersiedle ich auf jeden Fall (in den Wiener Gemeinderat, Anm.) ." Doch Van der Bellen blieb, wo er war – im Nationalrat. Die Empörung war enorm, von grünem Sündenfall und Wählertäuschung war die Rede. Dass der einstige Ober-Öko fortan den einerseits sehr gut dotierten, aber andererseits sehr zahnlosen Posten des Wiener Universitätsbeauftragten bekleidete, konnte die Gemüter nicht beruhigen.

"Es blieb ein Makel haften, dass ich den Wählerauftrag nicht angenommen habe", sagt Van der Bellen heute. "Das hat mich beschäftigt in den letzten 18 Monaten."