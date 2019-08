Tödlicher Unfall mit Polizeiauto: Erste Erkenntnisse veröffentlicht

Donnerstagabend verstarb am Verteilerkreis in Wien-Favoriten eine 35-jährige Frau. Für Aufregung sorgt, dass an dem Unfall auch ein Funkwagen der Polizei beteiligt war. Am Freitag gab die Polizei erste Ergebnisse der Untersuchungen des Verkehrsunfallkommandos bekannt.