Und sie bewegt sich doch

Wie weitreichend die rot-grüne Entscheidung ist, kein neues Glücksspiel-Gesetz zu beschließen, können die Wiener bis 2015 selbst mitverfolgen. Jene Kabäuschen, die in den letzten Jahren wie Schwammerln aus dem Boden sprossen und Tausende Menschen ihr Gehalt verzocken ließen, werden sukzessive aus dem Stadtbild verschwinden. Übrig bleiben die "Bundesautomaten", bei denen Spielerschutz größergeschrieben wird. Das ist gut so.



Denn zahlreiche Studien beweisen: Mehr Automaten bedeuten mehr Spieler, mehr Beschaffungskriminalität und mehr Armut. Mit sozialdemokratischen Werten hatte dies nichts gemein. Genau das stieß auch immer mehr SP-Funktionären sauer auf. Das Argument, auf Steuern in der Höhe von 55 Mio. Euro nicht verzichten zu wollen, klang da schon wie Hohn. Für die Grünen bedeutet der Beschluss, nichts zu beschließen, einen ersten großen Erfolg als Juniorpartner. Und der Wiener SPÖ gelang es, den Verdacht, man hätte sich mit mächtigen Glücksspielkonzernen arrangiert, schlagartig zu entkräften. Ein Beweis, den die Bundesgenossen bislang schuldig geblieben sind.