Ukrainer klettert auf Turm der Votivkirche

Roofing

Russland

Europa

Votivkirche

Kiew

Bratislava

Bratislava

Votivkirche

Wien

Votivkirche

nennt sich der fragwürdige Trend, der von derundauserobert. Beim Bezwinger derhandelt es sich um einen der bekanntesten Vertreter dieses "Sports". Der Ukrainer selbst nennt sich "Mustang Wanted" (siehe Bericht unten). Bereits am Dienstag kündigte der 27-Jährige ausauf Facebook an, vonnachzu reisen, um zu roofen. Auf Fotos, die ihn inzeigen, trägt er exakt das gleiche Outfit wie der Mann auf der. Wenige Stunden später bekannte sich "Mustang Wanted" auf Facebook schließlich zur Kletteraktion in. Er postete ein Selfie, das er auf der Spitze dermachte. Dazu schrieb er: "God exists. Goodbye #Vienna. I'm going home":