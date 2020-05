Überfall auf Wiener Innenstadtjuwelier

Es handelte sich übrigens um den ersten Überfall bei Skrein. Und zuletzt war es, zumindest in der Wiener City, relativ ruhig geworden, was Juwelier-Überfälle betrifft. Der jüngste ereignete sich im vergangenen Juli. Damals hatten zwei Täter am Samstagvormittag einen Juwelier in der Singerstraße überfallen. Sie drohten mit Pistolen, fesselten den Geschäftsinhaber und raubten Geld und Schmuck.

Dem Inhaber gelang es, sich selbst zu befreien. Danach verständigte er die Polizei. Die Täter waren bei dem Überfall mit Sonnenbrillen maskiert.