U5 fährt ab 2025 bis Elternleinplatz

Derzeit tüfteln die Stadtplaner auch an der Erschließung weiterer Stadtentwicklungsgebiete: Die Bim-Linie 67 soll über den Reumannplatz und Monte Laa zur Siedlung Süd-Ost verlängert werden. Die Linie 25 soll hingegen die südliche Seestadt an den Verkehr anbinden. Hier ist eine Erweiterung durch die Seestadt bis zur Station Aspern Nord vorgesehen. "Insgesamt wird das Straßenbahnpaket etwa 350 bis 400 Millionen Euro kosten", so Vassilakou.

Auch das Schnellbahn-System soll laufend verbesser werden. Man befinde sich in permanenten Gesprächen mit der ÖBB, erklärte Brauner. Am schnellsten wird den Wienern allerdings eine Buslinie das Leben erleichtern. Ab 2015 fährt der 80A vom Praterstern über die U3-Station Schlachthausgasse direkt in das neue Media Quarter Marx.