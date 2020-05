U4 muss generalsaniert werden

Deutlicher reagierte die Rathausopposition. VP-Verkehrssprecher Roman Stiftner sagte zum KURIER: „Jede U-Bahnlinie ist von den Pannen betroffen. Zum Teil sogar mehrfach am Tag. Die Verantwortlichen sollen endlich mit den Ausreden aufhören. Die Infrastruktur wird in Wien ausgehungert – siehe Wasserrohre oder Stromversorgung. Das hat System, das Geld ist nicht mehr da. Es wird überall radikal gespart.“

Für den freiheitliche Verkehrssprecher Toni Mahdalik gilt „eindeutig der gefahrene Sparkurs als Auslöser für die Pannenserie. Anstatt beim

Werbeaufkommen der Wiener Linien zu sparen, wurden die Service-Intervalle bei den U-Bahn-Garnituren verlängert. Das Unternehmen ist ohnehin Monopolist. Was braucht es da so intensive und teure Werbung? Und den Statistiken will ich nicht ganz glauben. Die Defekte sind im Vergleich zum Vorjahr sicher mehr geworden.“

Fest steht, dass den Technikern seit Einführung der Nacht-U-Bahn 2010 weniger Zeit zur Überprüfung des Fuhrparks bleibt. Vor allem aber stehen dadurch die Züge im verstärkten Fahrbetrieb. Auch die alten Silberpfeile.