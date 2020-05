U-Bahn-Stimme neu – aber zu leise

Seit Sonntag sollte die neue weibliche Ansage in den U-Bahnen der Wiener Linien zu hören sein. Allein: Zahlreiche Öffifahrer hörten in den ersten beiden Tagen so gut wie gar nichts. Die Stimme von Sprecherin Angela Schneider ist in vielen U-Bahnen zu leise eingestellt. „Das Problem ist seit Sonntag bekannt“, räumt auch Dominik Gries, Sprecher der Wiener Linien, ein. „Wir sind dabei, die Lautstärke nachzujustieren. Schon am Dienstag sollte das Problem behoben sein.“

Die Verkehrsbetriebe wollen sich mit der 1,5 Million Euro teuren Aktion ein zeitgemäßeres Image verpassen. Ansagen wurden gekürzt und entrümpelt. Anstelle von „Zug fährt ab“ und „Zurückbleiben, bitte!“ heißt es nun „Steigen Sie nicht mehr ein“. Alle Ansagen werden von der Schauspielerin Angela Schneider gesprochen. Bis Schneider auch in Bim und Bus zu hören sein wird, dürfte es allerdings noch dauern. Gries: „Die Umstellung ist dort deutlich komplizierter, sollte aber wie geplant im ersten Quartal 2013 abgeschlossen sein.“