Trotz Winterwetters noch kein einziger Skitag

Schneefall und Minusgrade in Wien – doch der Lift auf der Hohen-Wand-Wiese steht still. Trotz winterlicher Temperaturen hat der Lift in der heurigen Saison noch keinen Skifahrer transportiert. Laut "High Hills"-Betreiber Martin Dolezal habe das Wetter nicht gepasst; entweder war der Boden zu warm oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Und just als das Wetter einmal gepasst hätte, war der Lift defekt. Eine "ganz schlimme Saison", sagt Dolezal.

Doch Insidern zufolge ist das Wetter gar nicht für den Lift-Stillstand verantwortlich: "Wenn das so wäre, hätte man dort in den letzten Jahren nie Ski fahren können." Ein Kritiker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, mutmaßt, der Betreiber wolle die Anlage aus Kostengründen gar nicht in Betrieb nehmen – selbst wenn es die Temperaturen zulassen würden. Ein Beweis dafür sei beispielsweise, dass eine Umstellung der Beschneiungsanlage nicht komplett durchgeführt wurde. Statt wie bisher zwei großer Diesel-Kompressoren gibt es jetzt nur mehr einen elektrisch betriebenen Kompressor. Eine komplette Beschneiung der Skipiste innerhalb weniger Tage sei somit nicht mehr möglich. Auch die Wasser-Zuleitung zur Beschneiungsanlage sei verstopft gewesen, weil sie nicht ordnungsgemäß von Laub und Schmutz befreit worden sei.