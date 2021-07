Trotz Regens: Insgesamt 3,1 Mio. Besucher auf Donauinselfest

Phoenix

Die Siegerin des heurigenEurovision Song Contest absolvierte einen bejubeltenKurzauftritt, wobei auf den Beinahe-ESC-Titel "That's What I Am" die siegreiche Hymne "Rise Like A" folgte. "Einen wunderschönen guten Abend", begrüßte die Contest-Diva die Inselgäste. Erschienen war sie im schlichten Glitzerkleid - eher schlicht auch das Bühnenbild: Eine wehendes weißes Tuch, das die Cro-Stage-Aufbauten versteckte.

Der singende Panda setzte sich mit deutlich mehr Getöse ins Geschehen, sogar Pyrotechnik war im Einsatz.

Zum Finale begeisterten zudem die britische Hitlieferantin Rita Ora, der deutsche Sänger Adel Tawil, das Alternative-Trio Kosheen oder die Punk-Rocker Bilderbuch rund 1,1 Mio. Inselgäste. Wer eher Lokalkolorit schätzte: Headliner im Ö1-Kulturzelt war das Ernst Molden Trio.

Die Besucher zeigten sich weitgehend friedlich: Die Sicherheitszentrale meldete keine größeren Zwischenfälle, hieß es am Sonntagabend.