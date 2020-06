Zwei Ringe im Wert von 170.000 Euro entwendet

Der aus Ungarn stammende Trickdieb muss vom Fach sein. Denn bei seinen beiden Beutezügen in Wiener Juweliergeschäften ergaunerte der 57-Jährige "nur" zwei Ringe. Die allerdings hatten einen Gesamtwert von 170.000 Euro. Die Vermutung liegt nahe, dass der Täter ganz genau wusste, welche Pretiosen er mitgehen ließ.

Der Tatverdächtige Gyula F. betrat im Mai und September jeweils die ausgekundschafteten Schmuckgeschäfte. Durch geschicktes Ablenken der Verkäufer gelang es dem Ungarn schließlich in beiden Fällen, je einen Ring unbemerkt verschwinden zu lassen.

Der 57-Jährige spricht Deutsch und tritt in der Regel gut gekleidet und mit feinen Manieren auf. Durch langes Einreden und genauem Vergleich der von den Juwelieren präsentierten Stücke verwirrt der Trickdieb die Verkäufer. Der Gesuchte dürfte große Routine in seinem Metier haben. Denn die Polizei vermutet weitere Straftaten. Hinweise zu dem gestohlenem Schmuck bitte an 01/31310-62800.