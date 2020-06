Trickbetrüger narrten Banken

Mit einem durchdachten Trick ergaunerten zwei Männer mit gefälschten tschechischen Reisepässen im Jänner über 27.000 Euro. Die Verdächtigen hatten von 17. Dezember bis 20. Dezember des Vorjahres zwei Konten in Bankfilialen in Meidling und in Favoriten eröffnet. Einen Monat später folgte dann die eigentliche Tat.