Treffpunkt Wien: Na Hawidere, was für ein Holodrio

Erste Bühnenerfahrung sammelte Christoph Krutzler als Elfjähriger in Rock und Bluse. Er mimte die Verkäuferin in Karl Valentins "Im Schallplattenladen".

Denn in dem bischöflichen Knabenseminar, das er besuchte, wurden die Frauenrolle von Schülern übernommen, die noch nicht im Stimmbruch waren. Abgesehen vom Theaterspielen interessierte sich Krutzler während seiner Schulzeit für kaum etwas. Deshalb musste er nicht lange überlegen, was er nach der Matura tun würde. Und der Plan ging auf. Nach Engagements in Graz und Villach kam er 2005 ans Volkstheaters. Er wirkte in diversen Film- und Fernsehproduktionen mit und steht im September in zwei Rabenhof-Stücken auf der Bühne.