Treffpunkt Wien: Vom Seziermesser zum Kochlöffel

Auch an diesem Tag geht es noch nach Berlin. Das nächste TV-Projekt steht an, „Tatort Norddeutschland“. Darauf folgen Engagements in „Die Toten vom Bodensee“ und „Tatort München“. Zwischendurch steht er für „Letzte Spur Berlin“ vor der Kamera.

Warum er so häufig in Polizeiserien mitwirkt? „Das liegt ein bissl am Angebot. Den Polizisten hab ich aber eh noch nie gespielt.“ Würde er gerne? „Klar. Einen Tatort-Kommissar. In Tatort Burgenland vielleicht.“ Er schmunzelt.

Gibt es Dinge, die er in Berlin aus seiner Heimat vermisst? Lust überlegt, lässt den Blick durch das Café schweifen. „Die Art wie Menschen miteinander umgehen. In Berlin ist alles sehr icke , sehr ich-betont. Dort hält dir niemand die Tür auf. “