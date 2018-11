Treffpunkt Wien: Maria Bill über Charakterschweine und ihr Seelenschirmchen

Noch stärker als früher geht es Maria Bill um die Botschaft, um Liebe und Verantwortung. „Es ist beglückend, dass man das alte Lied ,I mecht landen’ kennt, aber es gibt so viel anderes“, sagt sie. „Dieser Mann da“, ein neueres Lied, handelt etwa vom Krieg. In „Viecher“, das sie vor längerer Zeit schrieb, beschäftigt sie sich mit der Frage, welche Tiere die Welt überleben könnten, wie: Charakterschweine, Pleitegeier, Lustmolche oder Baulöwen. Und in „Was werden die singen“ fragte sie schon in den 80ern, ob die dann noch singen können, wenn ihnen Angst in die Augen schaut, von einer 2000 Jahre alten Welt mit einer Ganselhaut.

Denn es gebe viele Menschen, die verantwortungsbewusst in die Zukunft gehen und die sehen, wie es aktuell um die Welt steht. „Aber wir sind nicht laut, nicht mutig genug“, sagt Maria Bill und trinkt ihre Soda aus. Für diese Menschen soll Bills Musik eine Art Love-Posting sein. Sie will ihnen Liebe und Mut schicken, um sie aufzurütteln, um sie dazu zu motivieren, aufzustehen, doch zur Demonstration zu gehen. Auch wenn es unbequem sei. Weil es das Richtige sei.

Information

Maria singt Bill – mit Trio

Mit „I mecht landen“, „Café de Flore“ und „Kaktus“ hat sie sich in die Herzen gesungen. Nach einer Pause geht sie wieder mit ihren Liedern auf Reisen, in „ MARIA singt BILL“. Ihre Begleiter: Krzysztof Dobrek (Akkordeon und Gesang), Michael Hornek ( Piano) und Orges Toçe (Gitarre). Wann: Mo, 19. November im Stadtsaal.



Freiherr van Yppen

Benannt ist der Yppenplatz nach Simon Freiherr van Yppen, der das Areal 1762 für Kriegsinvaliden erwarb. Ende des 19. Jahrhunderts, als rundherum Zinshäuser entstanden waren, errichtete die Gemeinde Ottakring einen Lebensmittelmarkt, der dem Brunnenmarkt Konkurrenz machen sollte. Heute bilden sie eine Einheit.