Treffpunkt Wien: Der spielerische Ausgleich

So gesehen sei er froh, dass das Engagement an der Berliner Volksbühne zu Ende sei. „Obwohl das das einzige Theater war, an dem ich gern war. Sonst mag ich die Theateratmosphäre nicht. In Wiener Theaterkantinen wird so viel geklugscheißert. In der Volksbühne ist man nach der Probe in der Kantine gesessen und hat über alles geredet, nur nicht über die Arbeit. Da hab ich mich immer wohl gefühlt.“ Ein bisschen lag das vielleicht auch an dem Umstand, dass man mit Wiener Dialekt in Berlin einen Bonus hatte. Er grinst.

Würde er nach Berlin ziehen? „Naa.“ Er schüttelt den Kopf. „Auch wenn ich die Stadt und die Leute mag. Aber in Wien hat ma seine Ruh.“

Georg Friedrich dämpft die Zigarette aus und nimmt den Queue. Er ist am Zug.