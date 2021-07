Treffpunkt Wien: Außenbüro einer Bloggerin

Aber auch wenn ihre Bilder, Blogeinträge und Videos einen sehr sozialen und umtriebigen Eindruck erwecken – ein Großteil des Bloggerberufes besteht darin, am Computer zu arbeiten. Weil Madeleine Alizadeh nach einer Zeit zu Hause die Decke auf den Kopf fallen würde, packt sie öfters ihren Laptop und verlegt ihren Arbeitsplatz einfach ins Kaffeehaus. Zum Beispiel ins Café 7*Stern in Neubau, einem Kaffeehaus mit Wohnzimmeratmosphäre, großem Schanigarten und Veranstaltungssaal, in dem sich immer mehr Menschen auch untertags zum Lernen oder Arbeiten einfinden.

Bloggerin Dariadaria im Interview am 14.06.2017 im Cafe Siebenstern in Wien

Anfangs hat es nur einen Barbetrieb am Abend gegeben. Doch schon bald wurde das Konzept um ein Frühstück (das es mittlerweile bis 16 Uhr gibt) erweitert – "weil ohne Frühstück in Wien nichts geht", sagt Hopfgartner mit einem Augenzwinkern. Mittags hat sich dann eine stets wechselnde Lunchbowl mit Gemüse und cremigen Salsas etabliert ist.

Der Moment, an dem sie das erste Mal ahnte, in welche Richtung sich ihr Hobby entwickelt könnte, kam zwei Jahre später. Als sie – eine Studentin mit Anfang 20 – das erste Mal auf eine Pressereise eingeladen wurde. "Das war schon surreal", sagt sie.

Vielleicht ist genau das ein Grund für ihren Erfolg, weil sie ohne Kalkül oder Berechnung an die Arbeit herangeht, sondern sich einfach von der Seele schreibt, was sie beschäftigt.

