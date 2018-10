Traumwetter im Hebrst: Was tun in Wien?

„Strahlend sonnig“, „der Tag beginnt sonnig und endet sonnig“, „ungetrübtes Herbstwetter“, „von früh bis spät scheint die Sonne“ – besser könnte die Wettervorhersage für die kommenden Tage nicht sein – theoretisch. Aber darf man sich über solch sonnige Aussichten angesichts des Klimawandels überhaupt freuen?

„Ja“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. Zwar seien die Temperaturen seit April wegen des Klimawandels deutlich zu hoch. Dass es im September und Oktober längere Schönwetterphasen gibt, sei aber „durchaus üblich. Es gibt nicht umsonst Ausdrücke wie Altweibersommer und Goldener Oktober“, sagt Brandes. Grund dafür seien die stabileren Klimaeinflüsse im Herbst.

Das stabile Hochdruckwetter bringt am Freitag und Samstag bis zu 22 Grad. Der Föhn legt am Samstag zu und soll am Sonntag „kräftig bis stürmisch“ wehen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad.