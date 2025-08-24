Tramfahrer-WM in Wien: Die Gastgeber sind bereits startbereit

In der Straßenbahn sind sie täglich allein unterwegs, bei der TRAM-WM müssen sie als Team zusammenarbeiten, wenn sie gemeinsam um den Weltmeistertitel fahren. Bei ihrem Trainingstermin in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien in Simmering zeigten Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku, wie sie sich auf ihren Einsatz bei der ersten TRAM-Weltmeisterschaft vorbereiten. Im Mittelpunkt des Trainings standen vier von acht WM-Disziplinen. Darunter auch „Rückwärtsfahren“ und „Seitlicher Abstand“, zwei Bewerbe, bei denen nicht nur Erfahrung, sondern vor allem das Zusammenspiel zwischen den beiden Fahrer*innen gefragt ist. Florijan Isaku ist seit mehr als zehn Jahren Straßenbahnfahrer bei den Wiener Linien und bringt täglich unzählige Fahrgäste sicher und ruhig ans Ziel: „Rückwärtsfahren in dieser Form gehört nicht zu unserem Alltag. Dabei muss ich komplett ohne Sichtkontakt fahren und mich voll auf Elisabeth verlassen“, erklärt Isaku.

Perfektes Zusammenspiel Elisabeth Urbanitsch, die 2019 als Quereinsteigerin zu den Wiener Linien kam, erzählt: „Wir sind nur so gut wie unser Zusammenspiel. Beim Rückwärtsfahren muss ich Florijan mit meinen Signalen genau rückmelden, wie weit er noch fahren darf. Und dann das Ganze umgekehrt – ich fahre, Florijan gibt die Signale. Aber wir kennen uns mittlerweile so gut, dass wir wissen, wie der andere denkt. Genau das macht uns stark.“ Trainiert wird das Duo von Thomas Linsmeier, der ihnen mit viel Erfahrung zur Seite steht: „Die beiden sind sehr konzentriert und gehen jede Aufgabe mit Feuereifer an. Sie nehmen jede Rückmeldung an und motivieren sich gegenseitig. Das ist Teamgeist, und genau den brauchen wir bei der TRAM-WM“ Geübt wurden nur Disziplinen, die ohne zusätzliche Materialien auskommen und auch alle anderen 24 Teams zu Hause bereits trainieren können. Neben Rückwärtsfahren und seitlichem Abstand auch das Zielbremsen und der exakte Stopp an Tür 2. Diese vier Bewerbe bilden den Kern des WM-Trainings, das in den nächsten Wochen noch intensiviert wird. Insgesamt stehen bei der ersten Straßenbahn-Weltmeisterschaft dann acht Disziplinen am Programm – darunter auch Show-Elemente wie TRAM-Bowling oder die neue Disziplin TRAM-Curling.