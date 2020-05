Wien will 40 Prozent mehr Gäste

Das Konzept geht auch von steigenden Zimmerpreisen aus. Bei 40 Prozent mehr Gästen will man 60 Prozent mehr Umsatz generieren. "Derzeit sind wir in Wien unterbewertet", sagt Kettner. Das hat auch damit zu tun, dass in Wien die Bettenanzahl in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Im Durchschnitt zahlt man in Wien für ein Hotelzimmer zwischen 90 und 100 Euro.

" Wien steht Städten wie London oder Paris kulturell und gastronomisch in keiner Weise nach. Aber die Zimmerpreise kann man einfach nicht vergleichen", sagt dazu Monique Dekker, General Manager des Park Hyatt Am Hof. Natürlich müsse man es jedem Hotel selbst überlassen, um welchen Preis sie ihre Zimmer anbieten, aber angesichts der Angebotsvielfalt in Wien könnte man in der Branche ruhig mehr verlangen.