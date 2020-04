Tourismus-Pleite: Minus 70 Prozent bei Nächtigungen in Wien

Corona setzt dem Tourismus in Wien massiv zu.

Wien ist international geschätzte Kulturmetropole, doch im März ging die Zahl der Nächtigungen laut Wien Tourismus um rund 70 Prozent zurück.

Allerdings: Der Beobachtungszeitraum begann vor Beginn der Ausgangs- und Einreisebeschränkungen mit Mitte März.

Mit anderen Worten: Der April dürfte noch schlimmer ausfallen.

Von den insgesamt 365 Hotels der Stadt sind zurzeit 266 geschlossen. Dass es nicht mehr sind, hat mit der Corona-Sonderregelung für die Hotellerie zu tun. So ist das Betreten von Beherbergungsbetrieben „zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung“ zwar verboten.

Wer jedoch aus beruflichen Gründen oder „zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses“ im Hotel wohnt, darf dies auch weiterhin tun.

Was die Grenzschließung damit zu tun hat

Wie es punkto Tourismus weitergeht, ist aber noch völlig offen. „Das hängt auch davon ab, wann die Grenzen wieder geöffnet werden“, heißt es beim Wien Tourismus, wo man auf die baldige sukzessive Wiedereröffnung kultureller Angebote hofft.

Für das Jahr 2020 rechnen Touristiker einer Schätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) folgend jedenfalls mit minus 40 Prozent bei den Nächtigungen. Der Umsatz dürfte um rund 60 Prozent geringer ausfallen, heißt es bei der Wirtschaftskammer Wien.

Wiener sollen Wiener Hotels nutzen

Massiv spüren wird man vor allem den Ausfall der ausländischen Gäste. Diese sorgten im Vorjahr immerhin für 83 Prozent der Nächtigungen. Der größte Herkunftsmarkt für Wien war dabei Deutschland.

Um zu retten, was zu retten ist, wirbt der Wien Tourismus nun vor allem im Inland, man setzt nicht zuletzt auf die Wienerinnen und Wiener selber. Diesen will man im Sommer die klimatisierten Hotelzimmer in der eigenen Stadt schmackhaft machen.